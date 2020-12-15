Ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19

Аутоантитела не борются с коронавирусом, а, наоборот, нападают на иммунную систему человека.
Ученые из Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом аутоантитела, которые атакуют иммунную систему и мешают человеку бороться с COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
"Мы определенно считаем, что эти аутоантитела вредны для пациентов с COVID-19", — сказал биолог-иммунолог и соавтор исследования Аарон Ринг.
По его словам, даже после того как пациент выздоровел, эффект от воздействия аутоантител на человеческий организм может продолжаться. В частности, эти антитела возможно способствуют развитию хронических заболеваний.
Исследователи выяснили, что антитела выводят вирусы из строя, цепляясь за белки на поверхности вируса, но аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека или были выпущены ими.
Ученые сравнили иммунные реакции у пациентов с COVID-19 и неинфицированных людей и обнаружили десятки аутоантител именно у зараженых коронавирусом. Аутоантитела блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм на нескольких фронтах — от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.
Чем больше аутоантител было у пациентов в крови, тем хуже протекала их болезнь.
Стоит отметить, что исследование еще не публиковалось в научных журналах и не получило оценки экспертов.
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