Ученые нашли способ быстро "нейтрализовать" коронавирус на 99,9%

Ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.
Коронавирус в мире выявили у 71 миллиона человек. За время пандемии жертвами COVID-19 стали 1,6 миллиона человек. Ученые всего мира ищут слабое место коронавируса. В частности, американские ученые в ходе лабораторных исследований пришли к выводу, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.
Результаты исследование ученых были опубликованы в издании British Dental Journal. Сообщается, что исследователи хотели определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.
Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.
"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.
Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что риск заразиться коронавирусом можно снизить с помощью рассасывающих таблеток и спрея для горла, содержащих активное вещество хлорид цетилпиридиния.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Учёные пришли к выводу, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при коронавирусе.