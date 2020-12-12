Ученые нашли способ быстро "нейтрализовать" коронавирус на 99,9%

Ученые нашли "убийцу" коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире выявили у 71 миллиона человек. За время пандемии жертвами COVID-19 стали 1,6 миллиона человек. Ученые всего мира ищут слабое место коронавируса. В частности, американские ученые в ходе лабораторных исследований пришли к выводу, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

Результаты исследование ученых были опубликованы в издании British Dental Journal. Сообщается, что исследователи хотели определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

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