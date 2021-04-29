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Найден способ, как уничтожить коронавирус за секунду

29 апреля 2021, 03:06
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Американские ученые разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры.

коронавирус
Коронавирус можно уничтожить при помощи очень высоких температур/ pixabay.com

Мир уже второй год борется с пандемией коронавируса, и победить COVID-19 пока что не получается. Тем временем американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Исследованием занималась группа ученых из Техасского университета A&M, сообщает Phys.org. Они разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры. Это секция трубок из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом.

При нагревании раствора до 72 градусов на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Таким образом, даже если воздействие длится менее секунды, этого может быть достаточно для нейтрализации вируса, чтобы он больше не мог заразить другого человека.

Согласно информации ученых, термическая обработка поможет в дальнейшем использовать данный способ в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции.

Как уничтожить коронавирус - о чем ранее писал Главред:

  • Ученые Новосибирского государственного университета заявляли, что уничтожить патогены коронавируса можно всего лишь за 40 секунд. В частности, исследователи научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии.
  • Итальянские учёные провели исследование, касающееся влияния ультрафиолета на коронавирус. По его результатам профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи сообщил, что всего несколько секунд ультрафиолетового излучения способны "выключить" коронавирус, обезвредить его.
  • Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что некоторые напитки способны помочь организму эффективно бороться с коронавирусом.

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