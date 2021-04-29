Найден способ, как уничтожить коронавирус за секунду

Американские ученые разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры.
Мир уже второй год борется с пандемией коронавируса, и победить COVID-19 пока что не получается. Тем временем американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.
Исследованием занималась группа ученых из Техасского университета A&M, сообщает Phys.org. Они разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры. Это секция трубок из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом.
При нагревании раствора до 72 градусов на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Таким образом, даже если воздействие длится менее секунды, этого может быть достаточно для нейтрализации вируса, чтобы он больше не мог заразить другого человека.
Согласно информации ученых, термическая обработка поможет в дальнейшем использовать данный способ в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции.
Как уничтожить коронавирус - о чем ранее писал Главред:
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