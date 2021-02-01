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Ученые нашли способ "отключить" коронавирус

1 февраля 2021, 01:39
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У SARS-CoV-2 есть "ахиллесова пята".

коронавирус
У коронавируса есть уязвимое место / pixabay.com

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса.

Оказалось, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Этот фермент помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество, передает портал MedicalXpress.

По словам одного из авторов исследования Дженнифер Гриббл, экзорибонуклеаза коронавируса является важной мишенью для подавления и ослабления пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов.

По мнению ученых, nsp14-ExoN — "ахиллесова пята" коронавируса. Если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".

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