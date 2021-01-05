Ученые нашли способ выявить коронавирус за 10 секунд

В Турции создали прибор Diagnovir для определения коронавируса / Фото pixabay.com

В Национальном исследовательском центре нанотехнологий Билькентского университета в Турции создали прибор, который определяет коронавирус за десять секунд. Диагностика проводится на основе образца слюны из ротовой полости.

Ученые заверяют, что прибор Diagnovir дает точный результат на 99%. Об этом сообщается на сайте центра.

"Это система диагностики, которая изменяет цвет свечения в присутствии вируса, таким образом обнаруживая вирусы с высокой избирательностью. В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического получения флуоресцентного сигнала через чип обнаружения патогенов, разработанный специально для биосенсорного устройства", – пояснили авторы разработки.

У пациента берут образец слюны, смешивают со специальным раствором и наносят на чип обнаружения патогенов. Если же в окружающей среде биосенсорное устройство обнаруживает патоген, то его присутствие с высокой точностью определяется с помощью флуоресцентного сигнала.

В Турции намерены ввести прибор в серийное производство в течение двух месяцев.

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