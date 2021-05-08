Ученые нашли способ выявлять тяжелую форму COVID-19 в первый день госпитализации

Определить тяжесть течения болезни можно будет даже в первый день в больнице / УНИАН

Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, который способен предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения.

К такому выводу в результате исследования пришли швейцарские, немецкие и французские ученые, говорится в сообщении на сайте Цюрихского университета.

Т-клетки-киллеры относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа. Вывод о том, как будет протекать болезнь, можно сделать уже в первый день пребывания пациента в больнице, утверждают ученые.

Исследователи предполагают, что новый тест на биомаркеры поможет врачам определить тип лечения, который будет необходим для определенного пациента. Это также позволит им принять решение о переводе человека в отделение интенсивной терапии.

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Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.