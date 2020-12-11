Ученые нашли связь между коронавирусом и бессонницей

Нарушение привычного ритма жизни провоцирует проблемы со сном / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса, которая с начала года бушует во всем мире, серьезно ударила по физическому и психическому здоровью. Среди прочего из-за COVID-19 многие люди стали страдать от бессонницы.

Ученые связывают невозможность выспаться именно с пандемией. Как рассказал президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, из-за распространения коронавируса многие люди страдают от депрессии, которая способна спровоцировать нарушения сна и бессонницу, пишет Вечерняя Москва.

"Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", — рассказал эксперт.

При этом Бузунов подчеркнул, что проблема бессонницы из-за стресса на фоне пандемии затрагивает в том числе и людей, не болевших COVID-19, поскольку ограничительные меры из-за карантина касаются всех.

Кроме того на проблемы со сном влияет самоизоляция и перевод людей на удаленную работу. Сказывается также ограничение физической активности, которая является хорошим средством от стресса.

Чтобы избежать проблем со сном, эксперт советует не злоупотреблять гаджетами незадолго до сна. Следует также обратить внимание на такие симптомы, как панические атаки, изжога, кислый привкус во рту, апноэ.

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