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Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A

5 февраля 2021, 04:04

Если версия ученых найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных.

Витамины
Из-за COVID-19 в организме резко снижается содержание витамина А / iPhones

Симптомы коронавируса при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического дефицита витамина А.

К такому выводу пришли ученые медицинского университета Турции в Анкаре. Результаты исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.

Ученые взяли образцы крови у группы здоровых людей и у зараженных коронавирусом пациентов больницы, которые находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

После сравнительного анализа состава крови в обеих группах исследователи выяснили, что у группы больных очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, препятствующие его выводу из организма.

Снижение уровня витамина А ученые связали с тем, что этот витамин активно используется организмом для синтеза интерферона - специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.

Ученые планируют проверить свою версию на большем числе испытуемых. Если она найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных.

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Напомним:

  • Испанские медики выяснили - более 80% пациентов, которые были госпитализированы в одну из больниц Сантандера с легкими или тяжелыми формами COVID-19 во время первого пика пандемии, страдали от нехватки витамина D.
  • Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие витамины необходимы для профилактики COVID-19.
  • Эсперты в области общественного здравоохранения Великобритании заявили, что нет убедительных доказательств в пользу того, что прием витамина D помогает для профилактики COVID-19.
  • Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.

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