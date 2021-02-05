Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A

Из-за COVID-19 в организме резко снижается содержание витамина А / iPhones

Симптомы коронавируса при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического дефицита витамина А.

К такому выводу пришли ученые медицинского университета Турции в Анкаре. Результаты исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.

Ученые взяли образцы крови у группы здоровых людей и у зараженных коронавирусом пациентов больницы, которые находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

После сравнительного анализа состава крови в обеих группах исследователи выяснили, что у группы больных очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, препятствующие его выводу из организма.

Снижение уровня витамина А ученые связали с тем, что этот витамин активно используется организмом для синтеза интерферона - специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.

Ученые планируют проверить свою версию на большем числе испытуемых. Если она найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных.

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Напомним: