Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A

Если версия ученых найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных.
Симптомы коронавируса при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического дефицита витамина А.
К такому выводу пришли ученые медицинского университета Турции в Анкаре. Результаты исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.
Ученые взяли образцы крови у группы здоровых людей и у зараженных коронавирусом пациентов больницы, которые находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
После сравнительного анализа состава крови в обеих группах исследователи выяснили, что у группы больных очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, препятствующие его выводу из организма.
Снижение уровня витамина А ученые связали с тем, что этот витамин активно используется организмом для синтеза интерферона - специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.
Ученые планируют проверить свою версию на большем числе испытуемых. Если она найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных.
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Напомним:
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