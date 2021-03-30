Ученые нашли связь между прививкой от гриппа и коронавирусом

Вакцинация против различных заболеваний в целом укрепляет иммунную систему организма / Reuters

Группа врачей из Мичиганского университета в США провела исследование и выяснила, что люди, которые сделали прививку от гриппа, реже болели коронавирусом COVID-19.

Результаты их исследования опубликованы в американском научном журнале American Journal of Infection Control.

Медики проанализировали данные более 27 тысяч пациентов, которые до 15 июля 2020 года сдали тест на COVID-19. Из них почти 13 тысяч ранее были вакцинированы против гриппа. Среди них доля заразившихся коронавирусом оказалась ниже, чем среди тех, кто от гриппа не прививался, - 4 и 4,9 процента соответственно.

Кроме того, врачи выяснили, что пациенты с COVID-19, сделавшие прививку от гриппа, реже нуждались в госпитализации и подключении к аппарату ИВЛ, а также проводили в больнице меньше времени.

На данный момент ученые пытаются выяснить, можно ли объяснить выводы исследования медицинскими и микробиологическими причинами. К примеру, тем, что вакцинация от гриппа может стимулировать естественный иммунитет организма, который действует независимо от приобретенного иммунитета. Отметим, доказано, что вакцинация против различных заболеваний в целом укрепляет иммунную систему организма.

При этом существует и предположение, что вакцинированные от гриппа реже заражаются коронавирусом по той причине, что более осторожно себя ведут. Например, обычно представители групп риска прививаются от гриппа чаще, чем молодые и здоровые люди. Кроме того, в США многие жители пенсионного возраста добровольно соблюдают режим самоизоляции, а люди трудоспособного возраста зачастую вынуждены ходить на работу.

Версию об укреплении иммунной системы подтверждает и исследование голландских ученых, которые выяснили, что среди медработников, получивших прививку от гриппа зимой 2019-2020 годов, случаев заражения коронавирусом было меньше, чем среди медиков, которые не были вакцинированы.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки более 10 тыс. больных и 2,5 тыс. госпитализированных

Напомним: