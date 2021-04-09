Ученые нашли связь между тяжелым коронавирусом и популярным препаратом от глистов

Препарат от глистов может защитить от "тяжелого" коронавируса / Фото Reuters

Английские ученые пришли к выводу, что популярный противоглистный препарат Никлозамид может защитить от тяжелого течения коронавирусной болезни. В частности, он может предотвращать повреждение легких.

Как пишет британский журнал Nature, в котором публикуются исследования естественно-научной тематики, группа экспертов Королевского колледжа Лондона провела исследование, в рамках которого были проанализированы более трех тысяч лекарств. В результате исследователи выяснили, какие из них могут предупредить слияние клеток в альвеолах легких при заражении COVID-19.

Препарат с подобным действием должен был бы блокировать специфическое действие шиповидного белка на клетки. В последней фазе исследования ученые фокусировались на 43 молекулах, которые в лабораторных условиях подавляли репликацию вируса и предотвращали повреждение клеток. Самым эффективным препаратом оказался Никлозамид – он влиял на все механизмы, вовлеченные в слияние клеток под действием коронавируса.

Справка. Никлозамид — это пероральный противоглистный препарат. Его используют для лечения паразитарных инфекций. В течение 50 лет препарат успешно применял для избавления от цестод, передает Википедия.

Показано, что никлозамид может найти широкое клиническое применение для лечения ряда заболеваний, например, рака, бактериальных и вирусных инфекций, метаболических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, эндометриоза и других.

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Отметим, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова заявила, что в Украине некоторые врачи назначают дорогостоящие и неэффективные лекарства для пациентов с коронавирусом.

"Есть вещи, которые зависят от нас. И это то, как мы назначаем антибиотики, как мы назначаем чудовищную ересь. Мне коллеги прислали прямо с фотографиями, что и когда назначают людям. Чтобы мы прекратили, например, гонять пациентов за ремдисивиром, актемрой и всем тем дорогостоящим, что не работает при "ковиде". Прекращайте это всё! Это не работает при "ковиде". Это дорого, это контрабанда", - сказала Булавинова в эфире программы Право на владу на 1+1.

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