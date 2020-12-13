Ученые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса

Названа диета, которая защищает организм от коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у почти 72 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 1,6 миллиона человек. Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть коронавирусом, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы.

Исследователи обратили внимание на то, что продукты, которыми питается человек, имеют влияние на коронавирусную инфекцию, сообщает Translational Medicine. Так, при правильном рационе питания в организм будут поступать все необходимые витамины и минералы, которые помогут нормальному функционированию естественных защитных сил организма.

Вместе с тем эксперты выяснили, что кетогенная диета сводит к минимуму вероятность инфицирования коронавирусом или тяжелого протекания болезни в случае заражения.

Кетогенная диета предполагает питание низкоуглеводными продуктами. В результате снижается процент жира и "плохого" холестерина, сахар в крови стабилизируется. Кроме того, эксперименты ученых показали рост уровня кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие при таком рационе.

"В более широком плане подобный режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", - добавили исследователи.

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