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Ученые назвали еще один редкий симптом коронавируса

14 февраля 2021, 10:12
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Икота может быть связана с такими инфекционными заболеваниями, как грипп, туберкулез и коронавирус.

коронавирус
Назван еще один редкий симптом коронавируса / Reuters

Ученые выяснили еще один редкий симптом коронавируса. Им может быть икота.

По мнению экспертов, COVID-19 может атаковать диафрагму (мышцу, контролирующую дыхание), вызывая ее спазм, что приводит к икоте, пишет DailyMail.

Икота также связана с другими инфекционными заболеваниями, включая грипп и туберкулез.

Ученые рассказали о случае 64-летнего пациента из Египта, который две недели страдал от сильной икоты. Помимо этого недуга, у него были жар и боль в горле.

Врачи сделали мужчине УЗИ брюшной полости. После компьютерной томографии стало ясно, что пациент был заражен коронавирусом. На его снимке были видны белые пятна со скоплением жидкости в легких, вызванной вирусной пневмонией. Медики уверены, что симптомы пациента были редким проявлением коронавируса.

Самые распространенные симптомы коронавируса: высокая температура, кашель, потеря вкуса и запаха, одышка, боль в мышцах, утомляемость.

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