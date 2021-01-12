Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма

Коронавирус может спровоцировать тревогу и депрессию / Reuters

Коронавирус имеет ряд негативных последствий для организма, китайские ученые определили главные из них – это повышенная усталость, проблемы со сном, тревожность и депрессия.

Все эти последствия болезни могут проявляться в течение не менее полугода после выздоровления от COVID-19, передает журнал The Lancet.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1733 пациента с COVID-19. Средний возраст пациентов составлял 57 лет, и 897 из них были мужчинами. Их выписали из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая прошлого года. Отмечается, что 75% из них нужен был дополнительный кислород, однако к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) врачи их не подключали.

Наблюдение за участниками исследования ученые продолжили с 16 июня по 3 сентября 2020-го.

Выяснилось, что через 6 месяцев после COVID-19 наиболее частыми последствиями болезни у пациентов были:

утомляемость и мышечная слабость (63%, 1038 из 1655 человек);

проблемы со сном (26%, 437 из 1655);

тревога или депрессия (23%, 367 из 1617).

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", – отметили ученые из Китая.

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