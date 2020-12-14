Ученые назвали группу больных COVID-19, которые заразны минимум два месяца

Ученые назвали самых заразных пациентов с COVID-19 / Reuters

Коронавирус в мире выявили у более 72 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превысило показатель в 1,6 миллиона. При этом все люди по-разному болеют. Американские ученые заявили, что наиболее заразной группой пациентов с коронавирусом являются люди с выраженной иммуносупрессией (подавленным иммунитетом).

Специалисты из США в письме в журнале New England Journal of Medicine отметили, что результаты исследования, которое они провели, свидетельствуют о том, что больные коронавирусом оставались заразными для окружающих в течение минимум двух месяцев, если у них был подавлена иммунная система из-за прохождения онкологической или гематологической терапии.

"Пациенты с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии — ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев", - отметили американские ученые.

Эксперты особо подчеркнули, что результаты исследования заставляют пересмотреть правила работы медиков с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.

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