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Ученые назвали группу больных COVID-19, которые заразны минимум два месяца

14 декабря 2020, 09:05
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Больные коронавирусом с подавленной имунной системой способны заражать окружающих в течение минимум двух месяцев.

коронавирус,больной
Ученые назвали самых заразных пациентов с COVID-19 / Reuters

Коронавирус в мире выявили у более 72 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превысило показатель в 1,6 миллиона. При этом все люди по-разному болеют. Американские ученые заявили, что наиболее заразной группой пациентов с коронавирусом являются люди с выраженной иммуносупрессией (подавленным иммунитетом).

Специалисты из США в письме в журнале New England Journal of Medicine отметили, что результаты исследования, которое они провели, свидетельствуют о том, что больные коронавирусом оставались заразными для окружающих в течение минимум двух месяцев, если у них был подавлена иммунная система из-за прохождения онкологической или гематологической терапии.

"Пациенты с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии — ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев", - отметили американские ученые.

Эксперты особо подчеркнули, что результаты исследования заставляют пересмотреть правила работы медиков с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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