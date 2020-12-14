Ученые назвали группу больных COVID-19, которые заразны минимум два месяца

Больные коронавирусом с подавленной имунной системой способны заражать окружающих в течение минимум двух месяцев.
Коронавирус в мире выявили у более 72 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превысило показатель в 1,6 миллиона. При этом все люди по-разному болеют. Американские ученые заявили, что наиболее заразной группой пациентов с коронавирусом являются люди с выраженной иммуносупрессией (подавленным иммунитетом).
Специалисты из США в письме в журнале New England Journal of Medicine отметили, что результаты исследования, которое они провели, свидетельствуют о том, что больные коронавирусом оставались заразными для окружающих в течение минимум двух месяцев, если у них был подавлена иммунная система из-за прохождения онкологической или гематологической терапии.
"Пациенты с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии — ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев", - отметили американские ученые.
Эксперты особо подчеркнули, что результаты исследования заставляют пересмотреть правила работы медиков с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.