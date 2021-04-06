Ученые назвали новые препараты для лечения коронавируса

Ученые нашли новые препараты для лечения коронавируса / Фото pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в США обнаружили новые способы лечения коронавируса, а результаты своей работы они обнародовали в журнале Cell Reports.

Ученые проанализировали множество препаратов в их способности борьбы с SARS-CoV-2. И выяснили, что медикаменты: циклоспорин, работающий на отторжения трансплантата, антираковый дакомитиниб и антибактериальный салиномицин снижают репликацию SARS-CoV-2 в органах дыхания.

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, который может нарушить, к примеру, гидроксихлорохином", - утверждают ученые.

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Но при этом, коронавирусная инфекция работает по другой схеме в респираторных клетках, чем и объясняется неэффективность гидроксихлорохина во время клинических испытаний.

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