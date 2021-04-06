Ученые назвали новые препараты для лечения коронавируса

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, который может нарушить, к примеру, гидроксихлорохином.
Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в США обнаружили новые способы лечения коронавируса, а результаты своей работы они обнародовали в журнале Cell Reports.
Ученые проанализировали множество препаратов в их способности борьбы с SARS-CoV-2. И выяснили, что медикаменты: циклоспорин, работающий на отторжения трансплантата, антираковый дакомитиниб и антибактериальный салиномицин снижают репликацию SARS-CoV-2 в органах дыхания.
"Результаты исследования свидетельствуют о том, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, который может нарушить, к примеру, гидроксихлорохином", - утверждают ученые.
Читайте такжеКогда необходимо лечение коронавируса в больнице – названы показания
Но при этом, коронавирусная инфекция работает по другой схеме в респираторных клетках, чем и объясняется неэффективность гидроксихлорохина во время клинических испытаний.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 5 апреля министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что в ближайшее время в красную зону могут переместить Харьковскую и Хмельницкую области.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях стабилизировалась. Регионы скоро могут вывести из красной зоны карантинных ограничений.