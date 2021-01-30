Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19

Коронавирус успешно распространяется в замкнутых пространствах / pixabay.com

Ученые из Университета Никосии на Кипре сообщили об опасности очистителей воздуха в условия пандемии коронавируса.

По их словам, эти девайсы могут способствовать распространению COVID-19 в таких замкнутых пространствах, как лифты, пишет Daily Mail.

Профессор Димитрис Дрикакис пояснил, что установка очистителя воздуха может увеличить распространение капель слюны с вирусом. При этом засасывание грязного воздуха и выдувание чистого усиливают общую циркуляцию.

Для изучения негативного влияния очистителей ученые создали 3D-модель лифта, способного вместить пять человек. Он был оборудован вентиляцией и очистителем воздуха. Затем в замкнутом пространстве смоделировали легкий кашель и измерили распространение инфицированных вирусом капель слюны.

Выяснилось, что шансы заразиться COVID-19 были самыми низкими в тот момент, когда в помещении было меньше вентиляции.

Ученые также установили, что чем больше людей в лифте заражены COVID-19, тем больше вреда наносит очиститель воздуха.

По словам Дрикакиса, ограничение количества людей, которым разрешено находиться в лифте, и улучшенная конструкция систем очистки воздуха и вентиляции свели бы к минимуму распространение коронавируса.

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