Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19

Особенно опасно им пользоваться в замкнутых пространствах.
Ученые из Университета Никосии на Кипре сообщили об опасности очистителей воздуха в условия пандемии коронавируса.
По их словам, эти девайсы могут способствовать распространению COVID-19 в таких замкнутых пространствах, как лифты, пишет Daily Mail.
Профессор Димитрис Дрикакис пояснил, что установка очистителя воздуха может увеличить распространение капель слюны с вирусом. При этом засасывание грязного воздуха и выдувание чистого усиливают общую циркуляцию.
Для изучения негативного влияния очистителей ученые создали 3D-модель лифта, способного вместить пять человек. Он был оборудован вентиляцией и очистителем воздуха. Затем в замкнутом пространстве смоделировали легкий кашель и измерили распространение инфицированных вирусом капель слюны.
Выяснилось, что шансы заразиться COVID-19 были самыми низкими в тот момент, когда в помещении было меньше вентиляции.
Ученые также установили, что чем больше людей в лифте заражены COVID-19, тем больше вреда наносит очиститель воздуха.
По словам Дрикакиса, ограничение количества людей, которым разрешено находиться в лифте, и улучшенная конструкция систем очистки воздуха и вентиляции свели бы к минимуму распространение коронавируса.
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