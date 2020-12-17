Ученые назвали самый опасный период после выздоровления от коронавируса

У пациентов после COVID-19 на 40-60% выше риск умереть от осложнений, чем у людей, лечившиеся от сердечной недостаточности или пневмонии.
Пациенты, которые переболели коронавирусом, в первые полторы недели после перенесенной болезни и выписки из больницы подвержены риску быть снова госпитализированными или умереть от осложнений.
К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета в США. Об этом говорится в статье Journal of the American Medical Association.
Исследователи проанализировали данные о 3,5 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также о 2,2 тыс. ветеранах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, и о 1,8 тыс. пациентах, лежавших в больнице с пневмонией.
Оказалось, что в первые 10 дней выписанные из больницы пациенты с COVID-19 имели на 40-60 процентов более высокий риск умереть, чем люди, лечившиеся от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с коронавирусом.
За первые два месяца умерли 9 процентов пациентов с коронавирусом и 20 процентов вновь попали в больницу. Через два месяца этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях.
Существенным фактором является возраст пациентов: около половины ветеранов в возрасте 70-80 лет скончались в течение 60 дней после выписки из больницы. Более 22 процентов повторно поступивших в больницу ветеранов попали в реанимацию.
По словам ученых, COVID-19 вызывает целый ряд проблем со здоровьем, которые не менее серьезны, чем те, что наблюдаются при других заболеваниях.
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