Ученые назвали "срок годности" иммунитета от коронавируса

Ученые исследовали, как часто люди, переболевшие COVID-19, повторно заражались коронавирусом.
Иммунитет, который был приобретен после перенесения коронавируса, может эффективно защищать от вируса почти в течение года, сообщили ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии, пишет Medical Xpress.
Ученые исследовали, как часто люди, переболевшие COVID-19, повторно заражались коронавирусом. Повторное заражение определялось как возникновение нового заболевания по крайней мере через 90 дней после полного исчезновения первой инфекции.
Из 15 тысяч пациентов у почти 13 тысяч через 90 дней был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и только у 1579 человек вновь подтвердили COVID-19.
Согласно исследованию, в течение года лишь 3,9% людей, которые никогда не болели COVID-19, заразились коронавирусом. И только 5 человек (0,31%) из тех, кто уже болел раньше, повторно заразились коронавирусом. При этом четверо из этих людей работали в больницах или посещали их, что увеличило риск заражения.
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Исследователи отметили, что повторное заражение обычно происходило после значительного времени после первого перенесения болезни. В среднем между случаями проходило 230 дней.
"Естественный иммунитет к коронавирусу, вероятно, обеспечивает защиту в течение как минимум года, что аналогично защите вакцин, о которой сообщали в недавних исследованиях", - заявили исследователи.
В то же время ученые рекомендуют не отказываться от вакцинации, даже после перенесения COVID-19, поскольку до сих пор не понятно, как естественный иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса.
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