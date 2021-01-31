Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19

Ситуация с новыми штаммами COVID-19 продолжает оставаться сложной.
Вакцины от коронавирусной болезни производства компаний Novavax и Johnson&Johnson продемонстрировали низкую эффективность против штамма COVID-19, который был недавно зарегистрирован в Южной Африке. Об этом свидетельствуют результаты испытаний в ЮАР, сообщает агентство Reuters.
По предварительной информации, вакцина компании Novavax эффективна всего на 50% в предотвращении COVID-19 в Южной Африке. Это на 39,3% меньше показателя, который был продемонстрирован препаратом в ходе исследований в Великобритании.
Отдельных данных об эффективности препарата Johnson&Johnson против африканского штамма агентство Reuters не приводит.
"Очевидно, что мутации коронавируса показывают понижающий эффект на эффективность вакцины", ‒ сказал директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.
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Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.