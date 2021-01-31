Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 / Reuters

Вакцины от коронавирусной болезни производства компаний Novavax и Johnson&Johnson продемонстрировали низкую эффективность против штамма COVID-19, который был недавно зарегистрирован в Южной Африке. Об этом свидетельствуют результаты испытаний в ЮАР, сообщает агентство Reuters.

По предварительной информации, вакцина компании Novavax эффективна всего на 50% в предотвращении COVID-19 в Южной Африке. Это на 39,3% меньше показателя, который был продемонстрирован препаратом в ходе исследований в Великобритании.

Отдельных данных об эффективности препарата Johnson&Johnson против африканского штамма агентство Reuters не приводит.

"Очевидно, что мутации коронавируса показывают понижающий эффект на эффективность вакцины", ‒ сказал директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.

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