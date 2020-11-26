Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса

Ученые рассказали о мутациях коронавируса.
Ученым удалось обнаружить больше 12 тысяч мутаций коронавируса COVID-19, но ни одна из мутаций, не позволяет вирусу распространяться быстрее.
Как сообщает Reuters, ученые провели исследование, в котором использовали набор данных вирусных геномов 46 723 человек с COVID-19 из 99 стран.
"К счастью, мы обнаружили, что ни одна из этих мутаций не способствует более быстрому распространению COVID-19", - сказала Люси ван Дорп, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона и одна из ведущих ученых исследования.
Читайте такжеУченые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19
Профессор подчеркнула, что необходимо быть бдительными и продолжать следить за новыми мутациями, особенно по мере распространения вакцин.
Как говорят ученые, большинство мутаций нейтральны, но некоторые из них могут быть полезны или вредны для вируса, а некоторые могут сделать вакцины против них менее эффективными. Когда вирусы так меняются, вакцины против них необходимо регулярно адаптировать, чтобы гарантировать, что они будут помогать.
Франсуа Баллу, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который также работал над исследованием, сказал, что его результаты работы на данный момент свидетельствуют о том, что с эффективностью вакцины COVID-19 все в порядке.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Первая вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.