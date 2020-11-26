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Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса

26 ноября 2020, 01:31

Ученые рассказали о мутациях коронавируса.

Ученые нашли более 12 700 мутаций в вирусе SARS-CoV-2 / Reuters

Ученым удалось обнаружить больше 12 тысяч мутаций коронавируса COVID-19, но ни одна из мутаций, не позволяет вирусу распространяться быстрее.

Как сообщает Reuters, ученые провели исследование, в котором использовали набор данных вирусных геномов 46 723 человек с COVID-19 из 99 стран.

"К счастью, мы обнаружили, что ни одна из этих мутаций не способствует более быстрому распространению COVID-19", - сказала Люси ван Дорп, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона и одна из ведущих ученых исследования.

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Профессор подчеркнула, что необходимо быть бдительными и продолжать следить за новыми мутациями, особенно по мере распространения вакцин.

Как говорят ученые, большинство мутаций нейтральны, но некоторые из них могут быть полезны или вредны для вируса, а некоторые могут сделать вакцины против них менее эффективными. Когда вирусы так меняются, вакцины против них необходимо регулярно адаптировать, чтобы гарантировать, что они будут помогать.

Франсуа Баллу, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который также работал над исследованием, сказал, что его результаты работы на данный момент свидетельствуют о том, что с эффективностью вакцины COVID-19 все в порядке.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Первая вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.

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