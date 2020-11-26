Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса

Ученые нашли более 12 700 мутаций в вирусе SARS-CoV-2 / Reuters

Ученым удалось обнаружить больше 12 тысяч мутаций коронавируса COVID-19, но ни одна из мутаций, не позволяет вирусу распространяться быстрее.

Как сообщает Reuters, ученые провели исследование, в котором использовали набор данных вирусных геномов 46 723 человек с COVID-19 из 99 стран.

"К счастью, мы обнаружили, что ни одна из этих мутаций не способствует более быстрому распространению COVID-19", - сказала Люси ван Дорп, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона и одна из ведущих ученых исследования.

Читайте такжеУченые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19

Профессор подчеркнула, что необходимо быть бдительными и продолжать следить за новыми мутациями, особенно по мере распространения вакцин.

Как говорят ученые, большинство мутаций нейтральны, но некоторые из них могут быть полезны или вредны для вируса, а некоторые могут сделать вакцины против них менее эффективными. Когда вирусы так меняются, вакцины против них необходимо регулярно адаптировать, чтобы гарантировать, что они будут помогать.

Франсуа Баллу, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который также работал над исследованием, сказал, что его результаты работы на данный момент свидетельствуют о том, что с эффективностью вакцины COVID-19 все в порядке.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: