Ученые обнародовали печальную статистику смертей от СOVID-19 в Украине

В Украине занижено количество смертей от коронавируса / Фото Reuters

В Украине реальное число умерших от коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете (IHME).

Согласно с данными независимого исследования, COVID-19 стал причиной 6,9 миллиона смертей в мире. Этот показатель более чем вдвое превышает официальную статистику.

Такая ситуация возникла из-за того, что страны фиксируют только случаяи смерти в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией. Во многих регионах слабая система отчетности и низкий доступ к медицинской помощи усугубляют эту проблему.

В число стран, где данные по летальным исходам занижены в десять и более раз входят:

Япония (108 тысяч смертей против 10,4 тысячи согласно официальной статистике),

Египет (170 тысяч против 13,5 тысячи),

Казахстан (81,7 тысячи против 5,6 тысячи).

В России показатель смертности занижен в 5,4 раза – 593,6 тысячи против 109,3 тысячи по официальным данным.

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В США официальная статистика смертности из-за коронавируса занижена в 1,6 раза (905,3 тысячи смертей против 574 тысяч согласно официальным данным), в Италии – в 1,5 раза (175,8 тысячи против 121,2), в Великобритании – в 1,4 раза (209 тысяч против 150,5 тысячи), Польше – в 2,2 раза (149,8 тысячи против 68,3 тысячи).

Для анализа реального числа смертей от COVID-19 IHME сравнил показатели ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей во время пандемии.

Затем показатель "избыточной смертности" скорректировали для исключения летальных исходов, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, "предотвращенных" пандемией (например, снижение смертности в результате ДТП из-за карантинных ограничений).

Подчеркивается, что полученные данные включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус в Украине: