Ученые обнаружили новый симптом Омикрона, который может быть единственным признаком заболевания

Ученые обнаружили новый симптом Омикрона / Фото Reuters

Американские ученые выявили новый симптом штамма Омикрон - боли в ушах. Часто это может быть единственным признаком заболевания.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктора Питера Чин-Хонга, боль в ушах обусловлена тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места, передает его слова таблоид The Sun.

Заражение Омикроном действительно может вызвать болезненные симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак коронавируса.

Врач Константина Станкович порекомендовала тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.

Читайте также"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавируса"У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID-19", — отметила врач Станкович.

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Ранее врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитых.

По словам британского эпидемиолога, профессора Тима Спектора, симптоматика заболевания изменилась: одышка, лихорадка и потеря обоняния отошли на второй план. У вакцинированных теперь чаще наблюдаются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

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