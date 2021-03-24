Ученые объяснили, как долго в Украине продлится кошмарный этап COVID-19

Коронавирус в Украине: Как долго будет продолжаться рост COVID-случаев / Reuters

Ученые Национальной академии наук обнародовали новый прогноз распространения коронавируса в Украине. Они высчитали, как долго еще будет продолжаться рост COVID-случаев в стране.

Рост новых случаев коронавируса в Украине ученые обещают как минимум до апреля. При этом в среднем в начале апреля прогнозируется до 20 тысяч новых случаев выявления коронавируса, говорится в прогнозе ученых.

Они использовали две модели для построения прогноза. И, по их подсчетам, среднее количество заболевших на этой недели составляет порядка 15-16 тысяч человек, а вот с 31 марта по 6 апреля 2021 года – уже 19 759 прогнозируемых случаев.

"Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшей ожидаемой количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев", – сообщили в НАНУ.

Прогнозируется до 20 тысяч новых случаев выявления коронавируса

Коронавирус в Украине: новости