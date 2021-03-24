Ученые объяснили, как долго в Украине продлится кошмарный этап COVID-19

Ученые Национальной академии наук высчитали, как долго еще будет продолжаться рост COVID-случаев в стране.
Ученые Национальной академии наук обнародовали новый прогноз распространения коронавируса в Украине. Они высчитали, как долго еще будет продолжаться рост COVID-случаев в стране.
Рост новых случаев коронавируса в Украине ученые обещают как минимум до апреля. При этом в среднем в начале апреля прогнозируется до 20 тысяч новых случаев выявления коронавируса, говорится в прогнозе ученых.
Они использовали две модели для построения прогноза. И, по их подсчетам, среднее количество заболевших на этой недели составляет порядка 15-16 тысяч человек, а вот с 31 марта по 6 апреля 2021 года – уже 19 759 прогнозируемых случаев.
"Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшей ожидаемой количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев", – сообщили в НАНУ.
Коронавирус в Украине: новости
- По состоянию на утро 24 марта, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 14 174 жителей страны. При этом госпитализированы 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7 386 человек.
- Коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки. За последние 24 часа в столице Украины умерли 49 пациентов с COVID-19, за все время пандемии зафиксированы более трех тысяч летальных случаев.
- В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей ВСУ после прививки Covishield. Противопоказаний к введению вакцины у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.