Ученые объяснили, кого в первую очередь нужно вакцинировать от COVID-19

Медицинских сотрудников нужно вакцинировать уже с 40 лет / Reuters

Американские исследователи создали математическую модель и выяснили, что при проведении вакцинации от коронавируса в приоритете должны быть люди старше 50-ти, но моложе 60-ти лет.

Об этом говорится в статистическом исследовании сотрудников Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Джорджа Мейсона (США), опубликованном в medRxiv.

Данная математическая модель учитывает только два фактора – возраст и профессию. Ученые проводили расчеты, исходя из того, что в ближайшие два месяца будет произведено 60 млн доз вакцины, эффективность которой составит 50%.

Исследователи определили очередность прививок в зависимости от возраста. В частности, первыми нужно прививать людей в возрасте 50-59 лет. Вторыми получить вакцину должны люди 60-69 лет. Если же они будут находиться на карантине, то их место должны занять представители возрастной группы 30-39 лет.

Что касается сотрудников скорой помощи и медицинских сестер, уровень заражения коронавирусом среди которых превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то их вакцинировать нужно уже с 40 лет.

Водители автобусов, школьные учителя и продавцы в магазинах должны получать вакцину с 50 лет, а вот среди административных сотрудников и работников финансового сектора нужно прививать только тех, кто старше 60 или даже 70 лет.

Ученые следовали логике, что риск летального иcхода от COVID-19 выше у людей старшего поколения, поэтому разумно первыми прививать именно их. При этом независимо от возраста вероятность инфицирования значительно выше, например, у медиков, чем у лесорубов – значит, сначала логичнее направить на вакцинацию первых.

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