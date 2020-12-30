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Ученые объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний

30 декабря 2020, 06:47

Важное условие вакцинации - отсутствие аллергической реакции на какой-либо из компоненотов вакцины.

вакцина, коронавирус
В ряде стран стартовала вакцинация против COVID-19 / Reuters

Коронавирус заразил по всем у миру почти 82 миллиона человек. Чтобы остановить болезнь, в ряде стран стартовала вакцинация против COVID-19. Тем временем Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили обновленное руководство для людей с сопутствующими заболеваниями, которые рассматривают возможность иммунизации от коронавируса.

В рекомендациях, которые опубликованы на сайте федерального агенства, говорится, что взрослые люди, у которых есть определенные сопутствующие заболевания, могут получить вакцины от коронавируса на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота, - ред.) при условии, что у них не было тяжелой аллергической реакции на какой-либо из компоненотов вакцины.

Ранее Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что прививать аллергиков можно. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.

Отмечается, что ВИЧ-инфекция, ослабленная иммунная система или аутоиммунные состояния не являются противопоказаниями для прививки от COVID-19.

Ранее перенесенный синдром Гийена-Барре таже не является причиной для отказа от вакцинации.

Также во время тестирования препаратов Pfizer и Moderna у некоторых участников наблюдался паралич Белла, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает, что эти случаи не были вызваны вакцинацией.

Справка. Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, сообщается на сайте ВОЗ. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу. Большинство людей полностью выздоравливают.

Вакцина Pfizer - побочные эффекты

Согласно отчету Pfizer, опубликованном в The New England Journal of Medicine, остальные побочные эффекты имели легкий характер. В частности, это:

  • повышение температуры тела;
  • мышечные боли;
  • покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;
  • боли в суставах;
  • озноб;
  • головная боль;
  • утомляемость.

У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.

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Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
  • Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19.
  • 27 декабря в Евросоюзе стартовала вакцинация от коронавируса.

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