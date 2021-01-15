Ученые объяснили, на что указывает потеря обоняния при коронавирусе / УНИАН

У пациентов с легкой формой коронавируса COVID-19 гораздо чаще наблюдается потеря обоняния, чем у пациентов с тяжелой формой. Об этом свидетельствует исследование европейских ученых, сообщаетcя на специализированном портале Medscape.

По данным исследователей, практически у всех пациентов обоняние возвращается в течение полугода. Ученые опросили 2 581 пациента с диагностированным COVID-19 из 18 европейских больниц и наблюдали за ними с марта по июнь по поводу обонятельной дисфункции либо потери обоняния.

Такой симптом ‒ один из самых распространенных при заражении коронавирусом. Как оказалось, пациенты сообщили о потере обоняния в 85,9% легких случаев COVID-19, 4,5% ‒ в умеренных и 6,9% ‒ в тяжелых и критических. При этом легким считается течение заболевания, при котором отсутствует вирусная пневмония.

В среднем пациенты теряли нюх на 21,6 дня. Однако около 25% пациентов сказали, что их обоняние не восстановилось на протяжении шестидесяти дней.

Кроме того, исследование показало, что более молодые пациенты гораздо чаще сообщали медикам о нечувствительности к запахам, чем пожилые. Таким образом, считают ученые, потеря обоняния ‒ знак того, что болезнь скорее будет протекать в легкой форме.

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