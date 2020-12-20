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Ученые объяснили, почему маски для лица не "сдерживают" коронавирус

20 декабря 2020, 12:41

Ученые советуют носить маски для лица, когда социальное дистанцирование невозможно.

Коронавирус, карантин
Ученые рассказали об эффективности масок для лица / Фото Reuters

Коронавирус в мире по состоянию на 20 декабря выявили у 76 миллионов человек. При этом до сих пор человечество ведет баталии на предмет того, защищают маски для лица или нет. Законопослушных носителей защитного аксессуара для лица, похоже, большинство – во всяком случае, в Великобритании. Опросы показывают, что три четверти британцев носят маски в обязательных местах - общественном транспорте, офисах, пабах и ресторанах, когда они не сидят за столом, и в большинстве закрытых помещений.

Тем не менее, инфекция распространяется с большой скоростью. Как сообщает Daily Mail, на прошлой неделе случаи заболевания увеличились почти во всех районах Англии, а в некоторых областях уровень инфицирования подскочил вдвое по сравнению с апрелем.

В издании отметили, что страны, которые ввели обязательное ношение масок на открытом воздухе, такие как Испания и Италия, тоже не избежали новых разрушительных волн COVID-19.

Теория заключается в том, что внутри помещений маски улавливают вирусные частицы, которые выделяются изо рта или носа инфицированного человека, когда он кашляет, чихает или разговаривает. За последние шесть месяцев некоторые исследования показали, что маски эффективны в этом отношении. В июне журнал The Lancet собрал данные из 172 исследований из 16 стран и пришел к выводу, что двухметровое социальное дистанцирование и ношение лицевой маски снижает риск заражения COVID-19.

Американское исследование, опубликованное в августе, показало, что показатели были в четыре раза ниже в странах, где ношение масок считалось нормой или предписывалось правительством.

В Великобритании большинство данных говорят о том, что маски эффективны на уровне популяции, когда их носит инфицированный человек.

"Основной источник передачи - через жидкие капли, такие как кашель и чихание, которые отправляют вирус по воздуху. Частицы COVID слишком малы, чтобы их можно было остановить маской, но они часто перемещаются в более крупных водяных каплях. Эти капли достаточно велики, чтобы их можно было уловить маской", - сказал вирусолог из Эдинбургского университета профессор Пол Дигард, участвовавший в исследовании.

При этом капельки - не единственный способ распространения вируса.

В июле ВОЗ опубликовала новое руководство относительно распространения вируса через более мелкие и легкие частицы, которые перемещаются по воздуху - например, дым или пыль - и задерживаются еще долго после того, как инфицированный человек покинул территорию.

"Маски мало что могут сделать, чтобы остановить передачу по воздуху. Частицы COVID, которые не содержатся в каплях воды, слишком малы, чтобы их остановить", - добавил Пол Дигард.

В то же время он подчеркнул, что лишь небольшая часть инфекций распространяется воздушно- капельным путем, поскольку вирусные частицы не задерживаются в воздухе слишком долго.

Что касается того, защищают ли маски от проникновения вируса, доказательства пока ненадежны.

Исследования не учитывают неизвестные переменные, например, как часто люди их носят.

"Маски вряд ли помешают вам заразиться вирусом, но они с большей вероятностью задержат инфицированные капли воды, выходящие из вашего рта", - говорит профессор Дигард.

Маски - менее мощный инструмент, чем другое ключевое средство смягчения последствий - социальное дистанцирование. Тем не менее, согласно общенациональному опросу, проведенному в октябре, 42 процента британцев в какой-то момент нарушали правило соблюдения расстояния 2 метра, по сравнению с только десятой частью опрошенных, которые не носили маску в магазине.

Официальный совет - носить маски для лица, когда социальное дистанцирование невозможно. Данные показывают, что это действительно так, и ученые говорят, что если бы не маски, случаев заражения могло бы быть еще больше.

Данные Службы общественного здравоохранения Англии показывают, что большинство вспышек в период с августа по октябрь происходило в школах и на рабочих местах - в среде, где люди редко носят маски.

Еще одна горячая точка находится в домах друг друга, где люди редко носят маски.

Итальянские исследования показывают, что ношение масок заставляет нас с большей вероятностью придерживаться социального дистанцирования и других ограничений, связанных с COVID. Профессор Джулиан Танг из Университета Лестера говорит: "Ученые предполагали, что маски дадут людям ложное ощущение безопасности и заставят их успокоиться. Но исследования показывают обратное. Когда люди надевают маски, они начинают лучше понимать окружающих и придерживаются правил".

Маски для лица – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

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