Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19

Средние задержки обнародования смертельных случаев достигли 10-15 дней / Фото Reuters

Ученые Национальной академии наук оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Выяснилось, что средний возраст новых больных COVID-19 обновил максимум за все время эпидемии - это может указывать на снижение охвата тестированием.

В частности, средний возраст госпитализированных составляет более 60 лет, новых больных - до 50 лет. Умирают чаще всего люди, которым больше 70 лет, говорится в опубликованном прогнозе НАН.

При этом задержка обнародования новых случаев стабилизировалась и составляет около 4-5 дней.

"Средние задержки обнародования смертельных случаев достигли 10-15 дней. Именно с этим связан рост количества новых смертей в последнее время в официальной статистике", - объяснили ученые.

Значительное количество летальных случаев, о которых стало известно в течение последних двух недель, произошло в декабре и даже в ноябре. Данные о выздоровлении могут меняться в течение нескольких месяцев, а смертельные случаи - в течение примерно одного месяца.

"В целом, можно выделить характерные масштабы времени наполнения реестра: для новых случаев - 1 неделя, для летальных случаев - 1 месяц, для новых выздоровлений - 2 месяца. Это периоды, после которых более-менее точно становится известно реальное количество событий, наступивших в конкретную дату", - говорится в прогнозе.

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