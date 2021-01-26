Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19

Все дело в том, что коронавирусная статистика в стране основывается на запоздалых данных.
Ученые Национальной академии наук оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Выяснилось, что средний возраст новых больных COVID-19 обновил максимум за все время эпидемии - это может указывать на снижение охвата тестированием.
В частности, средний возраст госпитализированных составляет более 60 лет, новых больных - до 50 лет. Умирают чаще всего люди, которым больше 70 лет, говорится в опубликованном прогнозе НАН.
При этом задержка обнародования новых случаев стабилизировалась и составляет около 4-5 дней.
"Средние задержки обнародования смертельных случаев достигли 10-15 дней. Именно с этим связан рост количества новых смертей в последнее время в официальной статистике", - объяснили ученые.
Значительное количество летальных случаев, о которых стало известно в течение последних двух недель, произошло в декабре и даже в ноябре. Данные о выздоровлении могут меняться в течение нескольких месяцев, а смертельные случаи - в течение примерно одного месяца.
"В целом, можно выделить характерные масштабы времени наполнения реестра: для новых случаев - 1 неделя, для летальных случаев - 1 месяц, для новых выздоровлений - 2 месяца. Это периоды, после которых более-менее точно становится известно реальное количество событий, наступивших в конкретную дату", - говорится в прогнозе.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом, летальных случаев - 133.
- По состоянию на утро понедельника, 25 января, в Украине выявили еще 2 516 больных коронавирусом, летальных случаев было 63. Это минимальное число новых диагнозов с 14 сентября.
- В целом, по официальным данным, число новых зараженных коронавирусом в Украине снизилось в три-четыре раза. Если осенью прошлого года ежедневно фиксировалось по 10-15 тыс. новых больных, то сейчас их число снизилось до 3-5 тыс. за сутки.
- Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.