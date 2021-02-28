УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом

28 февраля 2021, 21:39

Представители некоторых расовых групп более уязвимы к COVID-19 – чаще всего в больницу попадали темнокожие люди.

коронавирус,больница
4 группы населения, которые госпитализируют с коронавирусом / Reuters

С коронавирусом чаще всего госпитализируют 4 группы пациентов, которые страдают сопутствующими заболеваниями. На первом месте – лица, имеющие ожирение.

Это определили ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс, США), которые провели масштабный анализ. Работа опубликована в журнале JAHA. В процессе исследования были рассмотрены 906 849 случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года.

Согласно результатам работы, были определены 4 заболевания, с которыми чаще госпитализируют больных COVID-19:

  • Ожирение – 30% (274 322 больных из проанализированных 906 849 случаев)
  • Диабет – 26% (237 738)
  • Гипертония – 21% (185 678)
  • Сердечная недостаточность – 12% (106 139).

Вместе с тем следует отметить, что с диабетом госпитализировали около 8% среди пациентов в возрасте от 50 лет и около 29% – среди людей в возрасте от 65 лет. Тогда как ожирение имело одинаково пагубное влияние на ход коронавируса во всех возрастных группах.

Представители некоторых расовых групп более уязвимы к COVID-19 – чаще всего в больницу попадали темнокожие люди, а за ними следовали выходцы из Латинской Америки.

Например, среди людей в возрасте от 65 лет диабет был причиной около 25% госпитализаций среди светлокожих, 32% – среди темнокожих и около 34% – среди латиноамериканцев.

Также ученые пришли к выводу, что если бы не эти заболевания, 64% случаев попадания в больницу можно было бы избежать.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

коронавирус коронавирус в мире больница
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – ЛяшкоСеми областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавирусаВ Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Иммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцамИммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцам Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиковВ Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков
Следующий материал

Последние новости

22:09
Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму
22:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:42
У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Видео
21:39
Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом Видео
21:30
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: слепые прослушивания Видео
Реклама
21:11
У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка
20:58
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
20:49
Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
20:34
Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой Видео
20:32
В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно
20:27
СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении Видео
20:26
Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда Видео
20:10
Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы
19:58
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом Видео
19:39
Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
19:35
У Зеленского объяснили ситуацию по переговорам с Байденом Видео
19:32
Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал Видео
18:59
Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о передаче власти своим сыновьям Видео
18:50
Прибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий Видео
Реклама
18:34
У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина Видео
18:21
Кодзима работал над эксклюзивным хоррором для Stadia – его отменили
18:20
"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины Видео
18:17
Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска
17:37
"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС Видео
17:26
Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении Видео
17:09
Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие
17:08
Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла Видео
16:48
В Днепре толпа молодых людей открыла стрельбу по посетителям кафе Видео
16:30
Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий Видео
16:25
Тихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки Видео
16:14
Шмыгаль назвал сроки прививки от коронавируса всех желающих в Украине Видео
16:00
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты невероятной красоты Фото Видео
15:55
У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ Видео
15:41
Авторы хитового Deep Rock Galactic поделились планами по развитию игры Видео
15:40
Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат Видео
15:38
В ФРГ объяснили массовый отказ от прививок вакциной AstraZeneca Видео
15:20
В автомобильной катастрофе в Польше насмерть разбились украинцы Видео
14:47
В Укргидрометцентре озвучили новый прогноз погоды на начало марта Видео
14:43
В США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе Видео
Реклама
14:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
14:22
Украинский детектив The Sinking City вернулся в Steam, но есть подвох Видео
14:19
Украинцы с марта смогут без виз попасть на ряд островов - Кулеба Видео
14:05
В Украине резко подскочили цены на АЗС Видео
13:48
В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ Видео
13:45
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести Видео
13:15
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
12:51
Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям Видео
12:48
Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию Видео
12:22
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять