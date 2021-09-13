Ученые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта"

Всего названо три производителя вакцины / Reuters

Вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской медицинской сети Vision

Ученые проанализировала более 32 тыс. медицинских обращений из девяти американских штатов в июне, июле и августе 2021 года, когда вариант "Дельта" стал преобладающим штаммом, а результаты опубликовали 10 сентября на сайте Института Регенштрайфа.

Согласно данным исследования, невакцинированные люди с COVID-19 в пять – семь раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации, чем привитые.

Moderna оказалась на 95% эффективной в предотвращении госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эффективность Pfizer составила 80%, а Johnson & Johnson оказалась – 60%.

Читайте также"Человек становится уязвимым": инфекционист рассказал, как не подхватить COVID-19 после вакцинацииЧто касается предотвращения обращения в отделение неотложной помощи, то Moderna была эффективна на 92%, Pfizer – 77%, Johnson & Johnson – 65%.

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Ранее мы сообщали, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что вирусная нагрузка у индийского штамма коронавируса, известного как Дельта, в 1000 раз больше, чем у других штаммов.