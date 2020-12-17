Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19

Коронавирус не вызывает потерю слуха / pixabay.com

Ученые из университета Тель-Авива опровергли мнение, что полная потеря слуха является одним из последствий коронавирусной болезни.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19, передает EurekAlert.

Также в исследовании принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество участников. Результат оказался тем же.

"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", – отметили эксперты.

Читайте также​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность

Напомним: