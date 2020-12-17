Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19

Коронавирус вызывает потерю обоняния и вкуса, но никак не слуха.
Ученые из университета Тель-Авива опровергли мнение, что полная потеря слуха является одним из последствий коронавирусной болезни.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19, передает EurekAlert.
Также в исследовании принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.
Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество участников. Результат оказался тем же.
"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", – отметили эксперты.
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Напомним:
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