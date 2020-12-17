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Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19

17 декабря 2020, 06:35
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Коронавирус вызывает потерю обоняния и вкуса, но никак не слуха.

коронавирус
Коронавирус не вызывает потерю слуха / pixabay.com

Ученые из университета Тель-Авива опровергли мнение, что полная потеря слуха является одним из последствий коронавирусной болезни.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19, передает EurekAlert.

Также в исследовании принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество участников. Результат оказался тем же.

"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", – отметили эксперты.

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Напомним:

  • Ученые из Великобритании заявляли, что COVID-19 может вызвать внезапную и постоянную потерю слуха.
  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
  • Главный врач медицинского центра Биокурс Тарас Жиравецкий заявил, что коронавирус 2020 серьезно истощает организм и может привести к тому, что активизируются болезни, которые таились в организме, но могли "выстрелить" не сейчас, а через 5-10 лет.
  • Ученые выяснили, что коронавирус в легкой форме может закончиться инсультом.

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