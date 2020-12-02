Ученые ответили, обязательно ли нужен двухнедельный карантин при COVID-19 / Reuters

Недельного карантина и ПЦР-теста может быть достаточно для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение китайского коронавируса COVID-19.

К таким выводам пришла группа ученых из США, Австралии и Канады, сообщает портал Известия. Исследователи также утверждают, что сдавать анализ два раза нет особого смысла ‒ разница между результатами близка к статистической погрешности.

С помощью математического моделирования ученые просчитали, насколько вероятна передача вируса в зависимости от продолжительности карантина и причин изоляции — контакта с инфицированным или всеобщих ограничительных мер. Кроме того, в исследовании они рассмотрели три варианта проведения тестирования ‒ тест перед началом карантина, тест по завершении карантина и двойное тестирование в начале и в конце карантина.

В основу модели легли результаты четырех тысяч ПЦР-тестирований, которые были сделаны среди персонала морских нефтяных платформ.

Ученые утверждают, даже если изолировать каждого заболевшего немедленно после возникновения симптомов, то это не остановит пандемию. Они предполагают, что трехдневный карантин после появления симптомов снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других составляют пять из ста.

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