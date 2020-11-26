Ученые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19 / Reuters

Группа ученых из Института клинических оценочных наук в Торонто закончили изучать образцы групп крови, люди с которыми реже подвержены заражению китайским коронавирусом.

Об этом сообщает британское издание DailyMail. По словам ученых, у каждого человека есть одна из четырех групп крови: О (I), А (II), В (III) или АВ (IV). Также группу крови определяют 2 антигена (A и B). Человек может иметь один из них, оба (AB) или ни одного (O). Они расположены на эритроцитах (красных кровяных клетках) человека.

Исследователи изучили группы крови 225 556 человек, которые в период с 2007 по 2019 год делали анализ крови и мазок на COVID-19 в нынешнем году. Они обнаружили, что 36,3% имели группу крови A (II); 4,5% ‒ тип AB (IV); 14,9% ‒ тип B (III) и 44,3% ‒ тип O (I).

Как выяснили ученые, вероятность заражения при типе O (I) на 5% ниже, чем при типе A (II), но, по сравнению со всеми остальными группами крови, таковая вероятность возрастает до 12%.

У людей с типом O (I) или отрицательной кровью на 13% и 19% меньше вероятность развития тяжелых симптомов COVID-19 или смерти.

У людей с группой крови B (III) риск тяжелого заболевания после коронавирусной инфекции на 21% выше, чем у людей с группой A (II).

Исследование также демонстрирует, что люди с отрицательной группой крови O (I)-, A (II)-, B (III)- или AB (IV)-) в среднем на 21% реже заражаются вирусом, чем люди с положительным типом крови.

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