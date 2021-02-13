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Ученые перечислили новые симптомы коронавируса

13 февраля 2021, 19:59

Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.

коронавирус
Ученые назвали новые симптомы коронавируса / Reuters

Ученые из Великобритании перечислил главные симптомы, которые часто возникают у людей после заражение новыми штаммами коронавируса. О новых симптомах COVID-19 сообщили ученые из Имперского колледжа Лондона, пишет Reuters.

В дополнение к "классическим" симптомам - потере обоняния и вкуса, лихорадке и постоянному кашлю - появился целый ряд других новых симптомов:

  • озноб,
  • потерю аппетита,
  • головную боль
  • боль в мышцах.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах:

  • головные боли были зарегистрированы у детей в возрасте 5-17 лет;
  • потеря аппетита - у 18-54 и 55+ лет;
  • мышечные боли - у людей в возрасте 18-54 лет;

Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.

Ученые также отметили, что 60% инфицированных не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей теста.

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
  • Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
  • В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
  • Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
  • Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.

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