Ученые перечислили новые симптомы коронавируса

Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.
Ученые из Великобритании перечислил главные симптомы, которые часто возникают у людей после заражение новыми штаммами коронавируса. О новых симптомах COVID-19 сообщили ученые из Имперского колледжа Лондона, пишет Reuters.
В дополнение к "классическим" симптомам - потере обоняния и вкуса, лихорадке и постоянному кашлю - появился целый ряд других новых симптомов:
- озноб,
- потерю аппетита,
- головную боль
- боль в мышцах.
Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах:
- головные боли были зарегистрированы у детей в возрасте 5-17 лет;
- потеря аппетита - у 18-54 и 55+ лет;
- мышечные боли - у людей в возрасте 18-54 лет;
Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.
Ученые также отметили, что 60% инфицированных не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей теста.
Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
- Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.