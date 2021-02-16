Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно

По подсчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 40% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно.
Одним из наиболее опасных свойств коронавируса является то, что зараженные люди часто передают его другим, прежде чем узнают, что больны, или же болезнь у них вообще протекает бессимптомно. Таких случаев, согласно новому исследованию ученых, может быть более 80%, сообщает издание Insider.
По подсчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 40% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно, а исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что около 50% заболеваний передаются людьми без симптомов.
Новое исследование американских ученых показало, что бессимптомные случаи могут представлять подавляющее большинство инфекций. Исследователи из Чикагского университета создали модель, которая включала тесты на антитела, сделанные в Нью-Йорке с марта по апрель, зарегистрированные случаи в городе с марта по июнь и изменения в способности тестирования в Нью-Йорке за это время.
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Результаты свидетельствуют, что только от 13% до 18% случаев COVID-19 были симптоматическими. При этом у большинства людей, которые заражаются коронавирусом, симптомы не развиваются.
Сейчас исследователи в целом оценивают репродуктивную ценность коронавируса от 2 до 3, то есть один больной человек в среднем заражает от двух до трех других. Но если модель ученых верна, коронавирус может распространяться легче от человека к человеку, чем считалось ранее.
Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.