Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно

Ученые подсчитали, сколько людей болеет безсимптомно / Reuters

Одним из наиболее опасных свойств коронавируса является то, что зараженные люди часто передают его другим, прежде чем узнают, что больны, или же болезнь у них вообще протекает бессимптомно. Таких случаев, согласно новому исследованию ученых, может быть более 80%, сообщает издание Insider.

По подсчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 40% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно, а исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что около 50% заболеваний передаются людьми без симптомов.

Новое исследование американских ученых показало, что бессимптомные случаи могут представлять подавляющее большинство инфекций. Исследователи из Чикагского университета создали модель, которая включала тесты на антитела, сделанные в Нью-Йорке с марта по апрель, зарегистрированные случаи в городе с марта по июнь и изменения в способности тестирования в Нью-Йорке за это время.

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Результаты свидетельствуют, что только от 13% до 18% случаев COVID-19 были симптоматическими. При этом у большинства людей, которые заражаются коронавирусом, симптомы не развиваются.

Сейчас исследователи в целом оценивают репродуктивную ценность коронавируса от 2 до 3, то есть один больной человек в среднем заражает от двух до трех других. Но если модель ученых верна, коронавирус может распространяться легче от человека к человеку, чем считалось ранее.

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