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Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca

18 марта 2021, 17:26
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В Норвегии подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза у людей, получивших прививку.

AstraZeneca
В Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca / Reuters

Ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, а в дальнейшем может привести к образованию тромбов

Как сообщается, группа ученых исследовала трех медиков в возрасте до 50 лет, госпитализированных в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов после прививки, пишет Verdens Gang.

Ученые уточнили, что в последствии один из медиков, после вакцинации умер.

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", — сказал профессор Пол Андре Хольме.

Он также добавил, что такой иммунный ответ можно было получить только от вакцины против коронавируса.

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"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", — указал Хольме.

В свою очередь Британский регулятор MHRA считает, что преимущества вакцинации AstraZeneca выше, чем потенциальные риски, и что людям, которых приглашают на прививку, стоит ее сделать.

"После тщательного просмотра всех имеющихся данных, регулятор придерживается мнения, что имеющиеся доказательства не дают оснований считать, что тромбы в венах вызваны вакциной AstraZeneca... Еще продолжается детальное расследование 5 сообщений об очень редком специфическом тромбозе вен головного мозга (sinus vein thrombosis), наблюдавшемся вместе со снижением уровня тромбоцитов (thrombocytopenia)", - объясняет регулятор, передает Европейская правда.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:

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