Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca

В Норвегии подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза у людей, получивших прививку.
Ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, а в дальнейшем может привести к образованию тромбов
Как сообщается, группа ученых исследовала трех медиков в возрасте до 50 лет, госпитализированных в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов после прививки, пишет Verdens Gang.
Ученые уточнили, что в последствии один из медиков, после вакцинации умер.
"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", — сказал профессор Пол Андре Хольме.
Он также добавил, что такой иммунный ответ можно было получить только от вакцины против коронавируса.
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"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", — указал Хольме.
В свою очередь Британский регулятор MHRA считает, что преимущества вакцинации AstraZeneca выше, чем потенциальные риски, и что людям, которых приглашают на прививку, стоит ее сделать.
"После тщательного просмотра всех имеющихся данных, регулятор придерживается мнения, что имеющиеся доказательства не дают оснований считать, что тромбы в венах вызваны вакциной AstraZeneca... Еще продолжается детальное расследование 5 сообщений об очень редком специфическом тромбозе вен головного мозга (sinus vein thrombosis), наблюдавшемся вместе со снижением уровня тромбоцитов (thrombocytopenia)", - объясняет регулятор, передает Европейская правда.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- От использования вакцины AstraZeneca из европейских стран уже отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания.