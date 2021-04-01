Ученые озвучили новую опасность коронавируса

Ученые назвали новую опасность коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус поражает не только легкие человека, о чем говорилось ранее, но и другие органы и ткани человеческого организма. Именно поэтому иммунная система не в состоянии адекватно реагировать на заболевание COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Германии, опубликовав результаты исследования в журнале eLife.

Авторы исследования провели вскрытие 11 умерших в результате COVID-19 людей. Вмешательство в их тела проводилось спустя короткое время после смерти, чтобы свести к минимуму разрушение тканей и РНК вируса.

Осмотр тканей умерших показал довольно высокую вирусную нагрузку в легких, которая стала причиной значительного ущерба для данного органа.

"Интересно, что мы также обнаружили РНК SARS-CoV-2 в различных других тканях и органах, не связанных с легкими, которые не вызывали видимых повреждений тканей", — заявил соавтор исследования Дэниел Виттшибер из Йенского университета.

Читайте такжеВо Франции нашли новый и очень заразный тип коронавируса

Данное наблюдение подтверждает теорию о том, что иммунная система человека попросту не способно адекватно реагировать на присутствие вируса в крови.

Это также доказывает и то, что COVID-19 системным заболеванием, определяемым наличием вирусной РНК, но не связанным с повреждением тканей за пределами легких.

Ученые хотят использовать полученные в ходе исследования результаты для улучшения существующих подходов к терапии коронавирусной инфекции.

Ужесточение карантина в Киеве: