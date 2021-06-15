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Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом

15 июня 2021, 18:37
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Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения.

коронавирус
Кто рискует повторно заболеть коронавирусом - ответ ученых / Фото Reuters

Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне проанализировали случаи повторного инфицирования коронавирусом, подтвержденные положительными результатами тестов ПЦР. Статья с обобщенными выводами ученых была размещена на сайте препринтов medRxiv.org.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается стандартом для выявления SARS-CoV-2 в образцах из верхних и нижних дыхательных путей. При этом по отрицательному тесту ПЦР нельзя однозначно судить о том, что человек полностью избавился от коронавируса.

Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения. В связи с этим медики не всегда могут сказать, это новое заражение или рецидив старой инфекции.

Исследователи отобрали из базы данных электронных медицинских карт США 23 пациента, у которых повторные положительные результаты ПЦР-теста сопровождались клиническими симптомами COVID-19 и были разделены интервалом в более 60 дней с двумя последовательными отрицательными тестами.

Так, средний возраст повторно заразившихся составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет.

Геномный анализ показал, что во всех случаях имело место повторное инфицирование. Интервал между первым и вторым заражением составил в среднем 101 день.

Примерно 70% были госпитализированы как во время первого эпизода, так и во время второго.

Авторы считают, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое. Ему наиболее подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечения от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.

Так как симптомы пациентов и в первом, и во втором случаях болезни были примерно одинаковыми, ученые предположили, что переболевшие в легкой форме или бессимптомно, также могут заразиться второй раз, но риск тяжелого течения у них минимальный.

Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

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