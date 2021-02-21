Ученые поведали, почему очкарики реже заражаются коронавирусом

Очки защищают от коронавируса / Instagram

По информации ученых из Индии, люди, которые носят очки, более защищены от коронавируса чем те, кто не пользуется этим аксессуаром. Как оказалось, очки хорошо защищают от распространения инфекции, пишет The Sunday Telegraph.

Ученым удалось выяснить, что те, кто постоянно носит очки по той или иной причине, меньшее количество раз трогают свои глаза.

"Человек имеет привычку прикасаться к своему лицу в среднем 23 раза в час и к глазам в среднем три раза в час", - поясняют исследователи.

Поэтому очки могут служить защитным фактором, который снижает риск передачи коронавируса через слизистую.

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В ходе наблюдений индийские специалисты опросили 304 пациентов с COVID-19 и обнаружили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Опрос зараженных и подтолкнул к выводу о том, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.

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