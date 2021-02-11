Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона

Для выявления коронавируса нужно будет взять мазок из носа / Фото Reuters

Французские ученые придумали устройство, которое способно с помощью смартфона за несколько минут определить, заражен ли человек коронавирусом или нет.

Прибор получил название Cordial for Covid, он дает 88% совпадений с отрицательными и положительными тестами ПЦР. Устройство создали в Институте электроники, микроэлектроники и нанотехнологии (IEMN) в Лилле, передает Francetvinfo.

Внешне гаджет похож на флеш-накопитель. В него вставляется полоска с образцом, который берется путем мазка из носа пациента. Потом устройство подсоединяют к смартфону, который через 10 минут показывает результат теста на дисплее.

На данном этапе мазок должен взять специалист. Со временем исследователи планируют делать этот же анализ со слюной.

Уже ведутся переговоры с производителями электроники, чтобы наладить массовое производство Cordial for Covid. Предположительная дата начала продаж и розничная цена аппарата пока неизвестны. Пока что прибор проходит этап испытаний.

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Напомним: