Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона

Внешне гаджет похож на флеш-накопитель. Он получил название Cordial for Covid.
Французские ученые придумали устройство, которое способно с помощью смартфона за несколько минут определить, заражен ли человек коронавирусом или нет.
Прибор получил название Cordial for Covid, он дает 88% совпадений с отрицательными и положительными тестами ПЦР. Устройство создали в Институте электроники, микроэлектроники и нанотехнологии (IEMN) в Лилле, передает Francetvinfo.
Внешне гаджет похож на флеш-накопитель. В него вставляется полоска с образцом, который берется путем мазка из носа пациента. Потом устройство подсоединяют к смартфону, который через 10 минут показывает результат теста на дисплее.
На данном этапе мазок должен взять специалист. Со временем исследователи планируют делать этот же анализ со слюной.
Уже ведутся переговоры с производителями электроники, чтобы наладить массовое производство Cordial for Covid. Предположительная дата начала продаж и розничная цена аппарата пока неизвестны. Пока что прибор проходит этап испытаний.
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Напомним:
- Ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.
- Российские ученые заявили о создании медико-биологического прибора Детектор-БИО, который способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе и коронавирус COVID-19.
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую маску. В результате получится "умная маска".