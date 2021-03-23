Ученые признались, когда ожидать пика коронавируса в Украине

Сергей Комисаренко считает, что введение более суровых ограничений должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей.
Украинские ученые считают, что ситуация с коронавирусом в Украине на данный момент угрожающая.
Введение новых ограничений является своевременным и рациональным решением из-за распространения более заразных штаммов COVID-19. Вирус стал быстрее распространяться и тяжелее переноситься, чем раньше, сказал доктор биологических наук, глава Комиссии по биобезопасности и биологической защиты при СНБО Сергей Комисаренко в комментарии для Обозревателя.
"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию касательно этого. … Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже позже. Но этот максимум может быть очень высоким или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы была как можно меньшей".
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Также Сергей Комисаренко считает, что введение более суровых ограничений должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей. А единственный эффективный путь избегания распространения вируса — это вакцинация.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.