Ученые признались, когда ожидать пика коронавируса в Украине

Когда ожидать пика коронавируса признались ученые / Фото Reuters

Украинские ученые считают, что ситуация с коронавирусом в Украине на данный момент угрожающая.

Введение новых ограничений является своевременным и рациональным решением из-за распространения более заразных штаммов COVID-19. Вирус стал быстрее распространяться и тяжелее переноситься, чем раньше, сказал доктор биологических наук, глава Комиссии по биобезопасности и биологической защиты при СНБО Сергей Комисаренко в комментарии для Обозревателя.

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию касательно этого. … Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже позже. Но этот максимум может быть очень высоким или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы была как можно меньшей".

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Также Сергей Комисаренко считает, что введение более суровых ограничений должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей. А единственный эффективный путь избегания распространения вируса — это вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее: