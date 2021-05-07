Ученые раскрыли планы о появлении в Украине своей вакцины от COVID-19

Украинские ученые планируют разработать вакцину от коронавируса до конца текущего года / Reuters

Украинские ученые планируют разработать вакцину от COVID-19 до конца 2021 года. В следующем году будут проводиться испытания препарата. Работают над изобретением вакцины львовские специалисты, а последний этап исследований планируется провести в Польше. Об этом заявил директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины, академик Андрей Сибирный.

Как сообщает пресс-служба НАН Украины, Сибирный рассказал о том, что работают над вакциной ученые из Львова. Исследователи намерены проверить вирусные белки на лабораторных животных. Речь идет о трансгенных мышах, которых будут заражать коронавирусной инфекцией и колоть им вакцину. Предполагается, что последний этап исследования проведут в Польше.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил академик.Читайте такжеСтепанов объяснил, когда в Украину привезут новую вакцину NovaVax

Также он подчеркнул, что львовские ученые рассматривают возможность создания еще одного препарата от коронавируса в форме таблетки. Впрочем, такая идея рассматривается уже в рамках следующего проекта.

Вакцина Украины от COVID-19