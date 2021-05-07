Ученые раскрыли планы о появлении в Украине своей вакцины от COVID-19

Испытания украинской вакцины от коронавируса, скорее всего, пройдут в Польше.
Украинские ученые планируют разработать вакцину от COVID-19 до конца 2021 года. В следующем году будут проводиться испытания препарата. Работают над изобретением вакцины львовские специалисты, а последний этап исследований планируется провести в Польше. Об этом заявил директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины, академик Андрей Сибирный.
Как сообщает пресс-служба НАН Украины, Сибирный рассказал о том, что работают над вакциной ученые из Львова. Исследователи намерены проверить вирусные белки на лабораторных животных. Речь идет о трансгенных мышах, которых будут заражать коронавирусной инфекцией и колоть им вакцину. Предполагается, что последний этап исследования проведут в Польше.
"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил академик.Читайте такжеСтепанов объяснил, когда в Украину привезут новую вакцину NovaVax
Также он подчеркнул, что львовские ученые рассматривают возможность создания еще одного препарата от коронавируса в форме таблетки. Впрочем, такая идея рассматривается уже в рамках следующего проекта.
Вакцина Украины от COVID-19
- В Украине ученые проводят работу над созданием трех вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Над разработкой препарата работают специалисты Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, Института биологии клетки во Львове, а также Диапроф-Мед.
- Глава компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов 22 октября отмечал, что в Украине может появиться своя вакцина от коронавируса через 9-12 месяцев. На тот момент ученые работали над поиском компаний, которые будут готовы производить украинский препарат против COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 26 октября прошлого года утверждал, что потенциальная украинская вакцина успешно прошла новый этап испытания. Он допустил, что у Украины уже через год может появиться своя вакцина от коронавируса.
- Один из руководителей проекта по разработке вакцины от коронавируса в Украине Михаил Фаворов 15 января 2021 года утверждал, что препарат успешно испытали на кроликах. У животных появился иммунитет к вирусу.