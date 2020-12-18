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Ученые рассказали, где самый высокий риск заражения COVID-19

18 декабря 2020, 08:16
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Как утверждают исследователи, сложнее всего выявить коронавирус у детей.

ресторан
В барах и ресторанах больше всего шансов заразиться коронавирусом - ученые / Фото pixabay.com

Посещение баров, ресторанов и спортивных залов сопровождается более высоким уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем во время пребывания в общественном транспорте или магазине.

"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском. Такой риск не наблюдался во время пребывания в магазинах в период контроля за их работой", - утверждают французские ученые из Института Пастера в своем исследовании.

Кроме того, как полагают ученые, чем больше в доме проживает людей, тем более высокая вероятность циркуляции вируса в жилище. Опасность распространения коронавируса возрастает в том случае, если среди людей, проживающих в одном доме, есть дети школьного возраста.Читайте такжеУченые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом

Исследователи подчеркнули, что у детей сложно выявить COVID-19, так как зачастую признаки коронавирусной инфекции у них отсутствуют в тот момент, когда они заразились вирусом. Чаще всего появление инфекции в доме не связывают с болезнью детей.

Коронавирус новости

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