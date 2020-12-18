Ученые рассказали, где самый высокий риск заражения COVID-19

Как утверждают исследователи, сложнее всего выявить коронавирус у детей.
Посещение баров, ресторанов и спортивных залов сопровождается более высоким уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем во время пребывания в общественном транспорте или магазине.
"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском. Такой риск не наблюдался во время пребывания в магазинах в период контроля за их работой", - утверждают французские ученые из Института Пастера в своем исследовании.
Кроме того, как полагают ученые, чем больше в доме проживает людей, тем более высокая вероятность циркуляции вируса в жилище. Опасность распространения коронавируса возрастает в том случае, если среди людей, проживающих в одном доме, есть дети школьного возраста.Читайте такжеУченые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом
Исследователи подчеркнули, что у детей сложно выявить COVID-19, так как зачастую признаки коронавирусной инфекции у них отсутствуют в тот момент, когда они заразились вирусом. Чаще всего появление инфекции в доме не связывают с болезнью детей.
Коронавирус новости
- По состоянию на пятницу, 18 декабря, в мире установлено 75 283 201 прецедент COVID-19. За последние 24 часа диагностировано 721 392 случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным антирекордом суточных заражений.
- Летом в ВОЗ утверждали, что человек может за 15 минут заразиться COVID-19 в том случае, если будет находиться близко к заболевшему. Самый высокий риск заражение – пребывание в переполненном вагоне метро или автобусе.