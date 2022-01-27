Ученые рассказали о новом коронавирусе: что известно о болезни NeoCoV

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Выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2, рассказали китайские ученые.

По данным исследователей, новый коронавирус потенциально может нести опасность для человека, говорится в сообщении на портале bioRxiv.

В сообщении подчеркивается, что NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в результате получить способность проникать не только в клетки животных, но и человека.

Новый коронавирус NeoCoV: подробности

Отмечается, что NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах.

"В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения [в организм]", — пишут ученые.

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Что известно об опасности нового коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, также использует АСЕ-2 для попадания в организм.

Китайские ученые отмечают, что их исследование описывает первые случаи использования АСЕ2 "родственниками" коронавируса MERS-CoV. Это выявляет "потенциальную угрозу биобезопасности", отмечают они.

Ученые заявили, что за поведением вируса необходимо тщательно наблюдать. При этом они подчеркнули, что природа NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.

Добавим, что большинство из ученых, которые сообщили об открытии нового коронавируса, работают в Университете Уханя, города, где в конце 2019 года были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 26 января, зафиксировано 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

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