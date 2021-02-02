УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian

2 февраля 2021, 23:10

Использование подобных препаратов выглядело многообещающим на ранней стадии заболевания, чтобы остановить его прогрессирование, уточнили специалисты.

коронавирус
Ученые разочаровались в лекарствах от коронавируса / Фото Reuters

Ученые из Великобритании сделали сенсационное открытие о том, что лекарства против коронавируса, так называемые моноклональные антитела, не помогают против новых штаммов, таких как южноафриканский или бразильский.

Ранее на них возлагались большие надежды, пишет The Guardian. Один из препаратов даже был передан экс-президенту США Дональду Трампу и, возможно, сыграл определенную роль в его выздоровлении, пишет издание.

Лекарственное средство указанного типа проходит испытания на пациентах больниц в Великобритании. Принцип его действия заключается в клонировании белых кровяных телец человека, переболевшего коронавирусом, которые имитируют эффекты иммунной системы.

Использование подобных препаратов выглядело многообещающим на ранней стадии заболевания, чтобы остановить его прогрессирование, уточнили специалисты.

Читайте такжеАмериканский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом

Однако исследования показали, что три основных претендента – Regeneron's, лекарства от Eli Lilly и GlaxoSmithKline – бессильны против одного или нескольких мутаций коронавируса.

Изменения, которые возбудитель инфекции вносит в свои шипованные белки, фактически выбрасывают эти антитела, пояснили эксперты.

Таким образом, большинство передовых методов лечения антителами, на которые возлагали большие надежды, потеряны для южноафриканского и бразильского вариантов вируса, сказали они.

Эксперты уточнили, что лечение GlaxoSmithKline все еще работает против указанных штаммов, однако неэффективно против того, что появился в графстве Кент.

С учетом быстрой мутации вируса, не ожидается, что какие-либо из нынешних препаратов будут эффективными в течение длительного времени, считают специалисты.

Коронавирус - о чем ранее писал Главред:

  • Американские ученые обнаружили ранее неизвестную уязвимость нового типа коронавируса и заявили, что препарат эбселен эффективен в борьбе против COVID-19.
  • Немецкие ученые нашли способ усовершенствовать вакцину от COVID-19.
  • Ученые из Университета Никосии на Кипре сообщили об опасности очистителей воздуха в условия пандемии коронавируса. По их словам, эти девайсы могут способствовать распространению COVID-19 в таких замкнутых пространствах, как лифты.

новости Великобритании Вакцина коронавирус коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиологПочти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Как долго COVID-19 будет «кошмарить» Украину: медик дала прогнозКак долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество дозУкраина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19
Следующий материал

Последние новости

00:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было
00:00
Приговор Навальному: в США анонсировали санкции против России Видео
02 февраля, вторник
23:30
Не удается подключиться к сети Wi-Fi: исправляем ошибки
23:10
Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian Видео
22:53
Известный журналист пожаловался, что его избил чиновник
Реклама
22:48
Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK
22:39
На Прикарпатье коммунальщики потратили кругленькую сумму на презервативы и духи
22:30
В Украину идут 25-градусные морозы: названы даты сильного похолодания Видео
21:50
Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд Видео
21:37
Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса Видео
21:35
Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального Видео
21:30
Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан Видео
21:25
Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита Видео
21:24
Навального "запаковали", теперь все счастливы мнение
20:55
Врач пояснил, как отличить ОРВИ от легкой формы коронавируса Видео
20:53
У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон Видео
20:40
Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера Видео
20:20
Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation
20:00
Похудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так Видео
19:58
Защита Навального обжалует решение суда Видео
Реклама
19:48
Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка Видео
19:36
Названы симптомы апноэ: на какой признак нужно срочно обратить внимание Видео
19:35
Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов Видео
19:30
Славян в США приравняли к цветным – но льгот за это они не получат Видео
19:21
Встречайте The Wayward Realms – ролевую игру в открытом мире от авторов The Elder Scrolls Видео
19:21
Суд вынес приговор Алексею Навальному Видео
19:02
Янукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроров Видео
18:57
Принц Уильям попал в громкий скандал из-за Меган Маркл Видео
18:56
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
18:32
У Кличко признались, будут ли повышать стоимость проезда Видео
18:13
Главное о ремастере трилогии Mass Effect – дата выхода, первый трейлер и ключевые особенности Видео
18:11
"Золотые" яйца и гречка: на сколько в Украине взлетели цены на продукты Видео
17:38
Поджог Эпицентра в Первомайске: опубликовано фото задержанного Видео
17:28
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
17:27
Самый вкусный рецепт кролика в сметане Видео
17:08
В BioWare хотели сделать спин-офф трилогии Mass Effect про наёмника вроде Хана Соло Видео
16:20
Раскрыт внешний вид нового смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 c "невидимыми" камерами
16:15
Новая угроза Kobalos атакует суперкомпьютеры Linux
16:04
Мендель рассказала о планах Зеленского вакцинироваться от коронавируса Видео
16:02
В Мариуполе за рекордный срок открыли кислородную станцию для COVID-больных
Реклама
15:50
Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки Фото Видео
15:44
Восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота Видео
15:25
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" Видео
15:20
Sony впервые издаст эксклюзив PlayStation для консолей Microsoft Видео
15:05
"Ударил охранника топором": в МВД раскрыли подробности поджога Эпицентра в Первомайске Видео
15:02
С топором и коктейлем Молотова: вероятный поджигатель Эпицентра задержан Видео
14:57
На Харьковщине сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна Видео
14:55
Ярик из рекламного агентства: зачем бросать курить и переходить на IQOS
14:48
Врач рассказал, признаком каких болезней являются частые ночные походы в туалет у мужчин Видео
14:35
Стало известно, почему Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять