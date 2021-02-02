Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian

Ученые разочаровались в лекарствах от коронавируса / Фото Reuters

Ученые из Великобритании сделали сенсационное открытие о том, что лекарства против коронавируса, так называемые моноклональные антитела, не помогают против новых штаммов, таких как южноафриканский или бразильский.

Ранее на них возлагались большие надежды, пишет The Guardian. Один из препаратов даже был передан экс-президенту США Дональду Трампу и, возможно, сыграл определенную роль в его выздоровлении, пишет издание.

Лекарственное средство указанного типа проходит испытания на пациентах больниц в Великобритании. Принцип его действия заключается в клонировании белых кровяных телец человека, переболевшего коронавирусом, которые имитируют эффекты иммунной системы.

Использование подобных препаратов выглядело многообещающим на ранней стадии заболевания, чтобы остановить его прогрессирование, уточнили специалисты.

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Однако исследования показали, что три основных претендента – Regeneron's, лекарства от Eli Lilly и GlaxoSmithKline – бессильны против одного или нескольких мутаций коронавируса.

Изменения, которые возбудитель инфекции вносит в свои шипованные белки, фактически выбрасывают эти антитела, пояснили эксперты.

Таким образом, большинство передовых методов лечения антителами, на которые возлагали большие надежды, потеряны для южноафриканского и бразильского вариантов вируса, сказали они.

Эксперты уточнили, что лечение GlaxoSmithKline все еще работает против указанных штаммов, однако неэффективно против того, что появился в графстве Кент.

С учетом быстрой мутации вируса, не ожидается, что какие-либо из нынешних препаратов будут эффективными в течение длительного времени, считают специалисты.

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