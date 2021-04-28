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Ученые развенчали основное правило противодействия коронавирусу

28 апреля 2021, 04:22
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Новое исследование ставит под сомнение основные принципы по COVID-19, введенные Центром по контролю и профилактике заболеваний США и ВОЗ.

Коронавирус, карантин
Нет особой пользы от правила "1,5-2 метра", особенно когда люди носят маски / Фото Reuters

Согласно общепринятым правилам социального дистанцирования, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, нужно придерживаться расстояния в полтора-два метра друг от друга. Однако исследователи из Массачусетского технологического института опровергли это утверждение.

Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров, пишет CNBC.

Ученые разработали метод расчета рисков заражения коронавирусом в помещениях, который учитывает множество факторов: количество проведенного времени, циркуляцию воздуха и его очистку, использование масок, дыхательную активность человека в разные моменты (во время обычного дыхания, еды, разговора или пения). По словам специалистов, основную роль играет время.

"Мы утверждаем, что на самом деле нет особой пользы от правила "шести футов", особенно когда люди носят маски. Для этого действительно нет оснований, потому что воздух, которым человек дышит в маске, имеет тенденцию подниматься и опускаться в другом месте комнаты, поэтому вы более подвержены среднему фону в помещении, чем конкретному человеку на расстоянии", – пояснил профессор Мартин Базант.

Читайте такжеЗащищает ли маска от коронавируса: ученые дали окончательный ответДругими словами, чем дольше человек находится с инфицированным в одном помещении, тем выше вероятность подхватить вирус. И ношение маски или соблюдение дистанции этот риск никак не уменьшают.

По словам Базанта, именно этот важный критерий упустили из виду Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Акцент на дистанцировании был неуместным с самого начала, а ВОЗ никогда на самом деле не обосновывала свои рекомендации. Они основывались лишь на исследованиях чихания и кашля, которые демонстрировали оседающие на пол и поверхности капли. И даже при таком подходе значения были очень приблизительные", – высказался Базант.

Он считает, что периодическое открытие окон в помещении может быть такой же или даже более эффективной мерой, чем внедрение новых дорогостоящих систем фильтрации.

В то же время авторы исследования соглашаются, что маски могут предотвратить передачу инфекции в помещении. Однако большинство зараженных COVID-19 людей не кашляют и не чихают, а переносят инфекцию бессимптомно. По этой причине ношение масок может дать ложное чувство защищенности.

Напомним:

  • Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.

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