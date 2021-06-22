Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек"

Ученые создали "ловушки" для коронавируса / Фото Reuters

Исследователи из Университета Северной Каролины нейтрализовали коронавирус с помощью специальных наноловушек, сообщает Phys.org.

Механизм инфицирования SARS-CoV-2 цепляется за ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки с помощью спайкового белка вируса и таким образом проникает в нее. Ученые решили обмануть его и создали частицы из сфероидных клеток легких человека (LSC) с аналогичными рецепторами ACE2.

То есть, придумали своего рода ловушки для вируса, за которые он цепляется.

Метод лечения уже испытали на мышах и макаках.

"Наноловушки" поместили в организм животных через ингаляции. Так, новое приспособление помогло снизить воспаление и фиброз в легких, и в разы быстрее вывело вирус из организма животных.

"Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время", - отметили ученые и добавили, что в человеческий организм "наноловушки" можно поместить также с помощью ингаляций. Эти частицы способны к длительной жизни, поэтому процесс борьбы с коронавирусом обещает быть успешным.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.