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Ученые создали первую действенную схему лечения коронавируса

18 мая 2021, 21:43

В антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК, которая называется миРНК.

коронавирус
Ученые разработали стратегию для лечения коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения коронавируса разработали ученые университета Гриффита.

Исследование проводилось международной группой ученых из Института здоровья Мензиса в Квинсленде при Университете Гриффита (Австралия) и из медцентра City of Hope (США).

В антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК, которая называется миРНК (малые интерферирующие РНК) для прямой атаки на геном вируса, которая останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы, разработанные в Университете Гриффита и City of Hope, чтобы доставить миРНК в легкие - критический очаг инфекции.

"Лечение вирусспецифического миРНК снижает вирусную нагрузку на 99,9%", - заявили ученые.

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Пока терапию испытали на инфицированных мышах. Лечение улучшило их выживание и динамику выздоровления. У выживших и вылечившихся мышей в легких не было обнаружено ни одного вируса.

По словам профессора Кевина Морриса, лекарства пригодны для лечения всех бетакоронавирусов, как SARS (SARS-CoV-1) и SARS-CoV-2, а также других новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что терапия нацелена на ультраконсервативные области вирусных геномов. Наночастицы стабильны при температуре 4°C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более месяца, поэтому агент может быть использован при отсутствии специальных условий хранения.

Напомним, ранее сообщалось:

  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

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