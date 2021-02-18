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Ученые создали супермаску от коронавируса

18 февраля 2021, 03:02
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Приобрести новое средство защиты от COVID-19 можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составит около 50,47 гривни.

карантин,маска
Один из слоев маски обладает бактерицидными и антивирусными свойствами / УНИАН

Французская компания BioSerenity представила четырехслойную маску, которая способна блокировать и уничтожать различные вирусы, в том числе и коронавирус, который заразил десятки миллионов людей по всему миру.

Ученые сообщили, что один из слоев маски обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, передает телеканал BFM. Работа данного слоя защитного средства основывается на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Кроме того, маска способна обеззараживать саму себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.

Над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Приобрести новое средство защиты от коронавируса можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составит €1,49 (около 50,47 гривни). В компании также подчеркнули, что позднее будет запущена "хирургическая версия" изделия. Ее стоимость составит €0,44 (около 14,9 гривни).

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Напомним:

  • Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.

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