Ученые создали супермаску от коронавируса

Приобрести новое средство защиты от COVID-19 можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составит около 50,47 гривни.
Французская компания BioSerenity представила четырехслойную маску, которая способна блокировать и уничтожать различные вирусы, в том числе и коронавирус, который заразил десятки миллионов людей по всему миру.
Ученые сообщили, что один из слоев маски обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, передает телеканал BFM. Работа данного слоя защитного средства основывается на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.
Кроме того, маска способна обеззараживать саму себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.
Над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.
Приобрести новое средство защиты от коронавируса можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составит €1,49 (около 50,47 гривни). В компании также подчеркнули, что позднее будет запущена "хирургическая версия" изделия. Ее стоимость составит €0,44 (около 14,9 гривни).
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Напомним:
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
- Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
- Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.