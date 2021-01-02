Ученый сравнил пандемию коронавируса и эпидемию испанки

Ученый сравнил длительность пандемии коронавируса и испанки / Фото Reuters

В России ученые проанализировали факты, чтобы ответить на волнующий вопрос: может ли пандемия коронавируса окончится так же быстро, как эпидемия испанки?..

Как пишет Московский комсомолец, испанский грипп длился в три этапа, при этом второй стал наиболее тяжелым. По такой же схеме развивался и гонконгский грипп.

Биоинженер Александр Кудрявцев высказал мнение, что третья волна будет наименее сильной, а второй следует опасаться. По его мнению, лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

"Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний", — сказал Кудрявцев.

Читайте такжеКоронавирус COVID-19 оказался опаснее "испанки" - ученыеУченые не сомневается, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.

"А этого условия можно добиться только поголовной вакцинацией всех и каждого, не только в нашей стране, но и во всех других странах. Иначе, как мы уже видим на примере Китая, который карантином и изоляцией добился практически полной ликвидации вируса, эпидемия будет провоцироваться заносом инфекции извне", - подытожил он.

Происхождение коронавируса